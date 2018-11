Milieuchef VN maakt 525.000 euro aan reiskosten en stapt op

Solheim trad in 2016 aan als UNEP-chef en van de 668 dagen die het onderzoek onder de loep nam was Solheim er 529 op reis. Hij gaf voor bijna 525.000 euro aan reiskosten op. De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, heeft zijn ontslag aanvaard.

Solheim, voormalig milieuminister van Noorwegen, was ook in opspraak omdat de schijn was gerezen dat hij zijn positie bij UNEP had misbruikt om zijn vrouw, Gry Ulverud, aan een topfunctie bij een Noors bedrijf te helpen.

Solheim heeft alle beschuldigingen fel weersproken. Zijn vrouw is volgens hem op basis van haar kennis en ervaring aangenomen. De vele reizen waren nodig om de UNEP, dat zijn hoofdkwartier in Kenia heeft, zichtbaar te maken. Solheim, naar eigen zeggen een groot hervormer binnen de VN, meent het slachtoffer te zijn geworden van tegenstanders van hervorming.