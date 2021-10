Omwonenden in shock na fatale steekpartij Delft: ’Hij zakte voor mijn deur in elkaar’

Financieel

Holland Casino start online gokken ’mondjesmaat’ op

Holland Casino is begonnen met het aanbieden van digitale gokspellen, al wordt alles wel „geleidelijk” opgestart. Het betreden van de onlinemarkt had eigenlijk vrijdag al moeten gebeuren, maar door een storing in een centraal registratiesysteem van de Kansspelautoriteit was dat toen nog niet mogelij...