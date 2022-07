Onderzoek concludeert: corona-uitbraak begon op dierenmarkt Wuhan

Premium Columns

Waarom geven we China de kans onze apocalyptische stemming aan te wakkeren?

Is het verstandig te luisteren naar iemand die decennialang hoogleraar Atmosferische Studies aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is geweest? Iemand die lid is van de Amerikaanse National Academy of Science, van de American Academy of Arts and Sciences, die betrokken is bij de America...