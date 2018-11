Smadelijke nederlaag voor harde Brexiteers

Jacob Rees-Mogg probeerde gisteren zijn nederlaag nog weg te lachen. Ⓒ foto EPA

LONDEN - De eerste aanval van de Brexiteers op het gezag van premier Theresa May is afgeslagen. De saboteurs, zoals ze door de conservatieve krant The Daily Mail worden genoemd, hebben onvoldoende steun om een leiderschapsdiscussie te starten.