Sjoemelende directeuren intimideren hun ambtenaren

Bijna de helft van alle meldingen over integriteitskwesties is afkomstig uit de kantoorkolos die Binnenlandse Zaken deelt met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ⓒ ANP

Den Haag - Het zijn soms kleine handelingen, zoals een andere datum op een besluit zetten. Maar daarmee zijn soms grote geldbedragen gemoeid, zoals bij een opzettelijk foute aanbesteding. Ook is vakbondsleden opgedragen strafbare feiten te verzwijgen of data te manipuleren terwijl ze onder de naam van een collega inlogden in het computersysteem. Dit komt naar voren in een peiling van vakbond FNV Overheid onder bijna 1400 leden.