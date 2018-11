Alleen nog kruiden in joints coffeeshop

Als de tabak wordt vervangen door een kruidenmengsel mag het nog wel gerookt worden in de shop, melden bronnen aan De Telegraaf.

Het blowen van joints met tabak wordt in coffeeshops verboden zodra het rookverbod in de horeca van kracht wordt. Dat zal in juli 2022 het geval zijn.

Het kabinet komt naar verwachting aanstaande vrijdag naar buiten met het preventieakkoord waarin roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht worden aangepakt. Aanvankelijk zette CU-bewindsman Blokhuis in op meerdere accijnsmaatregelen. Volgens bronnen zijn die inmiddels sterk afgezwakt.

Accijnsverhogingen

Een accijnsverhoging op alcohol ligt in ieder geval in de prullenbak. Wel wordt het stunten met alcoholprijzen aan banden gelegd. Drankverkopers mogen straks maximaal 25 procent korting geven.

Lang is er geruzied over de accijnzen op sigaretten. De coalitiepartijen hadden in het regeerakkoord al een tabaksaccijnsverhoging opgenomen. Blokhuis wilde daar nog een schep bovenop doen. Het leidde tot grote irritatie in de coalitie.

Afgesproken is nu dat het kabinet de prijs van een pakje sigaretten in 2020 met 1 euro omhoog doet. Daarna mag het langzaam verder stijgen, maar voordat de prijs in 2023 op 10 euro komt zal het kabinet een onderzoek moeten hebben gedaan naar de grenseffecten daarvan. Tegelijk worden met onze buurlanden gesprekken gevoerd om de prijs gezamenlijk op te schroeven.

Over blurring valt te praten

Een ander heet hangijzer was het aanbieden van alcohol in winkels die daar niet in eerste instantie voor bedoeld zijn. VVD-Kamerlid Ziengs wil vrij baan voor dit ’blurren’. Hij ziet er geen kwaad in dat een kapper zijn klanten soms een wijntje schenkt, of een kaasboer een glaasje port. Blokhuis wilde een streep zetten door ’blurring’, maar dat is volgens bronnen voorlopig van de baan. Een initiatiefwet van Ziengs die blurren toestaat, mag door de Tweede Kamer worden behandeld.

In het preventieakkoord staat verder dat tabakswinkels per 2021 geen reclame meer mogen maken en hun rookwaar niet meer zichtbaar mogen uitstallen. Het gaat om winkels als de Primera en speciale sigarettenverkooppunten van supermarkten. Een uitzondering komt er waarschijnlijk voor echte superspeciaalzaken zoals sigarenwinkels en verkopers van pijptabak. Voor hen zou het reclameverbod en uitstalverbod bankroet kunnen betekenen.

Eerder werd al bekend dat het kabinet rookruimtes wil sluiten. In de horeca zal dat in juli 2022 moeten zijn gebeurd. Ook in openbare gebouwen en bijvoorbeeld ziekenhuizen moeten ze dan dicht zijn. Voor het sluiten van rookplekken op andere werkplekken wordt een convenant met het bedrijfsleven afgesloten. Het idee is dat ze daar in 2023 op slot moeten zijn.

Sigaretten krijgen neutrale verpakkingen. Dat moet in 2020 geregeld zijn. Mogelijk gaat dit ook voor e-sigaretten gelden. Dat zou dan in 2022 moeten ingaan.