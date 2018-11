Senatoren willen onderzoek naar Bin Salman

Mohammed bin Salman. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - De leiders van de Republikeinen en de Democraten in de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Senaat dringen bij de regering van president Donald Trump aan op een onderzoek of de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman verantwoordelijk is voor de moord op journalist Jamal Khashoggi.