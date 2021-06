Zoon ziet op beveiligingscamera beroving van bejaarde moeder, vier mensen aangehouden

Binnenland

15.000 euro beloning voor gouden tip dood 'Ome Sjaak' uit Berkhout

In de zaak rondom de gewelddadige dood van de 72-jarige Sjaak Groot uit het Noord-Hollandse Berkhout, is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro. Dat geld gaat naar degene die met de gouden tip komt in het lopende onderzoek, meldde de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht.