Verkiezingen in 37 gemeenten

DEN HAAG - In 37 gemeenten vinden woensdag gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het gaat om gemeenten die per 1 januari worden heringedeeld. Bijna 725.000 mensen zijn kiesgerechtigd. De stembureaus gaan open om 07.30 uur. Om 21.00 uur gaan ze dicht en worden de stemmen geteld. Alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is.