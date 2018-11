’Trump wilde Clinton en Comey laten vervolgen’

Adviseur McGahn antwoordde de president met een memo waarin hij de gevolgen voor Trump schetste, mocht die opdracht geven tot vervolging. Die liepen uiteen van een weigering van het ministerie van Justitie tot het besluit van het Congres om over te gaan tot een afzettingsprocedure van de president, omdat hij kon worden beschuldigd van machtsmisbruik

Volgens de krant is het niet bekend of Trump de memo heeft gelezen of dat hij verder heeft gevraagd om vervolging. Het Witte Huis heeft niet op het artikel gereageerd. McGahn liet via een advocaat weten dat de president, zover hij het zich kon herinneren, nooit heeft opgedragen dat iemand Clinton of Comey moest vervolgen.