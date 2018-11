Rechter draait abortuswet Mississippi terug

De wet was aangenomen in maart, maar was nadat een gezondheidsorganisatie een rechtszaak aanspande, meteen door de rechter bevroren. „De echte reden waarom we hier zijn is simpel”, zei Reeves. „Deze staat heeft een wet aangenomen waarvan de wetgevers wisten dat die ongrondwettelijk is, om zo een decennialange campagne van belangenorganisaties te ondersteunen die bij het Hooggerechtshof wil vragen om de abortuswet (Roe vs Wade) af te schaffen.”

„Dit hof volgt de voorschriften van het Hooggerechtshof en de dictaten uit het grondwet van de Verenigde Staten meer dan de onoprechte berekeningen van de wetgevers van Mississippi”, besloot de rechter. De gouverneur van de staat Phil Bryant heeft nog niet op de uitspraak gereageerd.