Door bosbranden aangetaste Californische druiven worden wodka

De Amerikaanse wijnboer kreeg in 2017 ook te maken met branden waardoor zijn wijn de smaak van een asbak kreeg. Om te voorkomen dat hij de drank opnieuw door de gootsteen moest gooien, liet hij van de druiven na de recente bosbranden een andere drank maken.

In een distilleerderij in de stad Alameda, vlakbij San Francisco, veranderden de door rook aangedane druiven in wodka: Smoke Point. „De textuur is erg mooi. Het is zacht. In de verte proef je een rooksmaak, alsof iemand in de buurt een barbecue aan heeft staan”, zo omschrijft barman Michael Kudra de smaak van het drankje. De gehele opbrengst van de wodka gaat naar de California Fire Foundation.

Als gevolg van klimaatverandering verwachten wetenschappers dat Californië in de toekomst vaker te maken zal krijgen met bosbranden, die bovendien heviger kunnen worden. Oorzaak hiervan zijn langdurige droogte en toenemende periodes met extreme hitte.