’Trucks lopen vaker vast’

In de file top-20 staat de A4 tussen Burgerveen en het Prins Clausplein op nummer één, met 23,8 miljoen euro schade, blijkt uit onderzoek van Panteia.

TLN-voorzitter Arthur van Dijk noemt de nieuwe cijfers schokkend. „Als er niets gebeurt, loopt de schade alleen maar verder op omdat de files komende jaren langer en talrijker worden.”

Door de vertragingen komen producten vaker te laat in de winkels en fabrieken. „Deze kosten kunnen leiden tot een stijging van de economische schade tot wel 30 procent”, stelt Joost Sitskoorn, directeur van Evofenedex.

In veel gevallen zijn er nog geen harde plannen om de files aan te pakken door gebrek aan geld van het kabinet. De twee ondernemersorganisaties denken niet alleen aan wegverbreding.

„Soms is het slimmer inrichten van de weg de beste oplossing, bijvoorbeeld door verkeer zo min mogelijk te laten weven. In andere gevallen is een verbetering van het openbaar vervoer noodzakelijk. Apps met alle opties moeten reizigers sneller en actueler adviseren over routes, reistijd en vervoermiddel. Een kilometerheffing voor alle verkeer moet ook bespreekbaar zijn.”