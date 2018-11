Man moet biefstuk vaker links laten liggen

Het advies is niet meer dan vijfhonderd gram vlees per week te eten. Vooral mannen zouden minder vlees kunnen gaan eten. Waar vrouwen ongeveer honderd gram minder vlees per week kunnen consumeren, is dit voor mannen gemiddeld zeker vierhonderd gram.

Vooral minder bewerkt en rood vlees eten en bijvoorbeeld ei, noten en peulvruchten als vervanger kiezen, zorgt voor een lager risico op ziekten als kanker, diabetes type 2 en een beroerte, aldus het Voedingscentrum. En wie honderd gram minder vlees per week eet, verlaagt ook nog eens de milieu-impact met zeven tot tien procent.

De campagne is de komende maand te zien via abri’s op NS-stations. Ook delen onder anderen rapper Dio en cabaretier René van Meurs via hun social media-kanalen hoe zij minder vlees eten.