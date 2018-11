Bijleveld raadde Kroon af het boek te schrijven

„Ik steun Marco als mens en waardeer hem als militair, maar heb hem dit boek ontraden”, zegt Bijleveld. „Hoewel er geen staatsgeheimen in het boek staan, weten we uit ervaring dat alles wat gezegd wordt over deze geheime operatie tot speculatie kan leiden. Dat is ongewenst, omdat juist deze operaties gebaat zijn bij heimelijkheid. Het boek is voor Marco persoonlijk echter erg belangrijk.”

Kroon beschrijft in zijn boek Kroongetuige hoe hij in 2007 in de Afghaanse hoofdstad Kabul bij een checkpoint werd opgepakt, kortstondig gevangengezet en ’vernederd’. Hij verzwijgt de details. Later zocht hij zijn kwelgeest op, waarbij Kroon de man doodschoot en de sporen uitwiste. Hij meldde het incident pas in januari 2017. Defensie meldde het voorval bij het Openbaar Ministerie, maar bewijs dat echt gebeurd was, werd niet gevonden. Volgens Kroon werd toenmalig defensieminister Hennis pas maanden later op de hoogte gebracht, al wordt dat door Defensie ontkend. Hennis zelf wil er niet op ingaan.

In zijn eerste interview sinds de affaire vertelt Kroon dat hij bijna aan het zwijgen ten onder is gegaan. Hij dronk stevig en overwoog zelfs de krijgsmacht te verlaten. Maar toen kwam het bericht dat hem de hoogste dapperheidsonderscheiding toekwam.