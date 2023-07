Meer dan vijftig katten uit vervuilde woning in Eerbeek gehaald

Het pand was „zeer ernstig vervuild” door uitwerpselen van de dieren, meldt de politie. Ⓒ Politie

EERBEEK - In een woning in het Gelderse Eerbeek zijn woensdag 53 katten in beslag genomen. Het pand was „zeer ernstig vervuild” door uitwerpselen van de dieren, meldt de politie.