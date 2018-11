’Ouderen weer de dupe van mislukt overleg’

Dit terwijl juist de ouderen hun pensioengelden altijd keurig hebben afgedragen. Rutte en Koolmees praten over onze ingelegde euro’s! Grootste struikelblok was de AOW-leeftijd die door deze regering steeds maar weer werd verhoogd. We vragen ons af of er überhaupt een akkoord komt over onze pensioenen?

Aan het geld ligt het niet want er is 1400 miljard in kas! Het enige wat wij langs de zijlijn kunnen doen is niet meer stemmen op deze partijen, en dat begint volgend jaar!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela