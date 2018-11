’Lelijk eendje’ neemt wraak als vamp

Het meisje leed zó erg onder de treiterijen en de opmerkingen dat ze lelijk was, dat ze zich vaak ziek meldde.

Uiteindelijk vond ze een baan als kapster en schraapte ze elke cent die ze had bij elkaar voor diverse operaties. Ze kreeg een neus- en een kaakaanpassing. Celine ging driemaal onder het mes voor borstvergrotingen en liet her en der fillers plaatsen. In vier jaar tijd was ze onherkenbaar veranderd. „Ik ben gelukkiger dan ooit.”

Celine liet zich uiteindelijk voor 42.000 euro verbouwen en het ’lelijke eendje’ van vroeger is nu een vamp.

Pamela Anderson

„De eerste borstvergroting was een fantastisch gevoel. Als kind keek ik vaak naar Pamela Anderson in ’Baywatch’. Borsten zoals Pamela wilde ik altijd al.”

Celine krijgt uiteenlopende reacties. Sommigen vinden haar een plastic pop maar veel mannen vinden het geweldig, zo vertelt zij aan Zwitserse media.

Critici vinden dat ze dit zichzelf nooit had moeten aandoen. Het voelt voor hen alsof de pesters van vroeger nu hebben gewonnen.

Als ze de pestkoppen van vroeger tegenkomt, zal ze die zeker negeren. „Waarom zou ik hen nog een blik waardig gunnen?”

