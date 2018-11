Drugs en wapens bij mega-actie Caloh Wagoh

De operatie staat onder leiding van de politie Den Haag. Aan de actie doen bijna 800 politiemensen mee. Inmiddels is duidelijk dat onder meer telefoons, laptops, voertuigen, vuurwapens en drugs zijn aangetroffen, zowel soft- als harddrugs.

Vijf mensen werden gearresteerd vanwege de vondst van drugs of omdat ze de operatie ernstig tegenwerkten, zo meldt de politie. Ook zijn in Mijdrecht en Leiden twee kopstukken van de bende van 48 en 70 gearresteerd, die worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Het zou gaan de 48-jarige ’Keylow’, oud-leider van de straatbende The Crips. Ook Greg R. (70), bijgenaamd de ’Godfather’, werd aangehouden, zo bevestigt diens advocaat. De laatste is een van de bekendste criminele kopstukken in Nederland. Zijn zoon Jesse zit een levenslange gevangenisstraf uit voor diverse onderwereldmoorden in het Amsterdamse criminele circuit.

De advocaat van Greg R. Nico Meijering, bevestigt aan De Telegraaf zijn aanhouding. ,,We zijn onderweg, ik kan er nu nog niets over zeggen.”

Relatief nieuwe club

Caloh Wagoh is een relatief nieuwe club die bestaat uit vooral leden met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond en woonwagenkampbewoners. Veel leden zaten vroeger in jeugdbendes. De club heeft elf chapters in het land en telt enkele honderden leden.

De club kwam de zomer veelvuldig in het nieuws nadat leden werden opgepakt voor het beschieten van het gebouw waarin het blad Panorama huist in Amsterdam en de arrestatie van Caloh Wagoh-leden voor een liquidatie in Breukelen. In dezelfde week vond een aanslag op De Telegraaf plaats.

Reduan B.

Ook is er een mogelijke link tussen de club en de liquidatie van Reduan B., de broer van Mocro-maffia kroongetuige Nabil B., in maart in Amsterdam. In het onderzoek dook een wapen op dat bij een man was aangetroffen, die in het bezit was van een Caloh Wagoh-jasje. Tenslotte onderzoekt de politie in Rotterdam of leden van de club betrokken zijn geweest bij de liquidatie van een Belg in Spijkenisse vorig jaar.

Topcriminelen uit de ’Mocro-maffia’

Leden van de club zouden nauwe banden hebben met de topcriminelen uit de ’Mocro-maffia’ en klusjes uitvoeren voor deze gangsters. Een van de leiders van de motorclub is ’Keylow’ uit Den Haag: een oud-leider van de bende The Crips, een imitatie van de echte, beruchte bende in de Verenigde Staten.

Later vandaag volgt meer nieuws over de actie tegen Caloh Wagoh.

