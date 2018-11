OM eist twintig jaar cel in zaak-Milica

De officieren van justitie verwijten A. ,,berekenend gedrag”, en rekenen hem zwaar aan dat hij tot op de dag van vandaag geen enkel berouw heeft getoond. Tijdens de eerste dag van het proces afgelopen maandag legde Hüseyin A. een verklaring af waarin hij het vooral had over het feit dat zíjn leven en dat van zijn gezin kapot is gemaakt.

Doordat hij nog steeds niet de verantwoordelijkheid neemt voor zijn daad, zal de familie van Milica nooit antwoorden krijgen op vragen die ze al ruim een kwart eeuw hebben, denken de OvJ’s. Aanvankelijk beweerde hij tegenover de politie dat er een geest in hem was gevaren. Hij voelde zich niet schuldig, zei Hüseyin A., maar hij sloot niet uit dat er iets was gebeurd tussen zijn lichaam, en dat van de jonge vrouw.

Afgelopen maandag kwam hij opeens op de proppen met het verhaal dat hij een geheime seksuele relatie met Milica had in die periode. Dat vond het OM volstrekt ongeloofwaardig. ,,Bijgesteld en ingevuld door zijn raadsman”, sneerde de OvJ richting advocaat Tom van Assendelft de Coningh. Het zou een gezocht scenario zijn om een verklaring te geven voor A.’s dna in het sperma dat bij Milica werd gevonden.

Afgeluisterde gesprekken

Het OM beschikt bovendien over afgeluisterde gesprekken tussen Hüseyin A. en zijn vrouw en dochter, die erop duiden dat ze in de gevangenis probeerden om een plausibel verhaal voor het dna te verzinnen.

Volgens advocaat Tom van Assendelft de Coningh zijn dat slechts ,,paniekerige gespreksflarden” van familieleden. De raadsman zegt dat een relatie tussen Hüseyin A. en Milica niet te snel moet worden afgedaan als onzin. Een getuige verklaarde volgens hem dat de jonge vrouw wel vaker afspraakjes had met Turkse en Marokkaanse jongemannen. Hüseyin A. wist veel details van een kwart eeuw geleden niet meer – zoals de haarkleur van Milica -, maar wist zich maandag wel opeens te herinneren dat hij op 5 of 6 juni seks met haar zou hebben gehad.

Dat hij dat pas maandag durfde te vertellen, en niet een jaar eerder toen hij door de politie werd verhoord, kwam volgens zijn advocaat ,,door het spervuur van gesloten vragen waar de argwaan vanaf droop.” En ook door schaamte, omdat hij getrouwd was.

Hoogst mogelijke eis

De eis van twintig jaar is de hoogst mogelijke volgens het recht dat in 1992 gold. Wrange bijkomstigheid is dat ook de regels uit die periode gelden voor het toekennen van een schadevergoeding aan de familie. Ze komen voor niet meer in aanmerking dan 680 euro, en als dat wordt geaccepteerd wordt automatisch afgezien van de mogelijkheid om via de civiele rechter meer te claimen. Dat bedrag zou tegenwoordig aanzienlijk hoger zijn.

De familie van Milica is tevreden over de eis. Maandag vroeg advocaat Richard Korver de rechtbank om minimaal achttien jaar cel op te leggen. De uitspraak is op 11 december.

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 9.00 uur live mee. Haar berichten vind u onderaan in dit bericht.