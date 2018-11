Zuid-Koreaan - en niet Rus - wordt nieuwe chef Interpol

Kim is de opvolger van de Chinees Meng Hongwei. Die verdween eerder dit jaar tijdens een bezoek aan China. Later bleek dat Meng daar was opgepakt op verdenking van corruptie.

De verkiezing van de Zuid-Koreaan Kim is een tegenvaller voor Rusland. De Russische vicevoorzitter van Interpol Aleksander Prokoptsjoek gold als de favoriet om de grotendeels ceremoniële topfunctie in de wacht te slepen. Critici vreesden dat het Kremlin misbruik zou maken van zijn benoeming.