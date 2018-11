’Iedere dag is weer een nieuwe kwelling’

Ik denk dat de heer Frissen daar geen idee van heeft. Toevallig is één van deze mensen mijn moeder. Zij is 76 jaar, al ruim 15 jaar ziek, heeft de ziekte van Kahler, Sjögren én sinds een vijftal jaar ook Alzheimer. Zij heeft chemo gehad, allerlei ellendige kuren, een heleboel operaties en ziekenhuisopnamen, vooral ook heel veel pijn, etc, etc.

In haar eigen urine en ontlasting, ze kan niet meer lopen, niet meer zelf eten, heeft altijd pijn en verdriet. Het is verschrikkelijk om dit als familie aan te moeten zien. Het is mensonterend! En ik gun haar zo dat ze niet meer verder hoeft te lijden.

Zij heeft een euthanasieverklaring maar hier kan niks mee gedaan worden omdat ze het absoluut niet meer kan aangeven. Maar geloof mij meneer Frissen, dit had zij nooit gewild.

Marjolein van de Donk