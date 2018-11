OM onderzoekt chroom-6 NS-werkplaats Tilburg

Volgens het OM is tijdens de werkzaamheden vermoedelijk onvoldoende bescherming gebruikt. Gekeken wordt of in strijd is gehandeld met „voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.” Ook wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Vorig jaar november meldde het OM nog bezig te zijn met een oriënterend onderzoek, waarbij wordt gekeken of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek is volgens het OM complex en zal nog enkele maanden duren. Er is informatie gevorderd en er worden meerdere getuigen gehoord.

De gemeente Tilburg laat zelf ook onafhankelijk onderzoek doen naar de kwestie. De gemeente wil antwoord op vragen als wat is het gezondheidsrisico van chroom-6, welke bescherming kregen de mensen die er mee werkten en wie was verantwoordelijk. De onderzoekcommissie presenteert op 31 januari haar bevindingen. Een groep van ongeveer zeventig ziek geworden mensen heeft de gemeente al aansprakelijk gesteld.