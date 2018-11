Maatregelen nodig voor veiliger scootmobiel

In het onderzoek zijn 35 ongevallen bestudeerd, waarvan negen met dodelijke afloop. Volgens cijfers van het CBS is het aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders tussen 2010 en 2015 verdubbeld: van 19 naar 41. In 2016 in 2017 waren er respectievelijk 38 en 25 verkeersdoden onder gebruikers van gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen zoals de scootmobiel.

Volgens het SWOV zou een ander remsysteem helpen bij het voorkomen van ongevallen, bijvoorbeeld een rem waarbij een gebruiker remt door te knijpen in de hendel in plaats van die los te moeten laten. Ook zouden fietspaden breder moeten worden, trottoirbanden moeten verdwijnen en scootmobielen stabieler moeten worden gemaakt en een airbag moeten krijgen aan de zijkant.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) was toch al bezig de eisen aan scootmobielen en „andere bijzondere bromfietsen” als de stint onder de loep te nemen, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De minister gaat met het SWOV-onderzoek in de hand praten met de fabrikanten van scootmobielen of ze nu al verbeteringen kunnen doorvoeren. Ook met de gemeenten gaat Van Nieuwenhuizen in gesprek.