’Stop stierengevechten’

Vol trots en passie beschrijft Norte hoe zijn tijd was in de Spaanse arena’s. Daar ging hij de strijd aan met stieren, tot de dood er op volgde.

Een lange gruwelijke doodstrijd, moet een stier in deze ongelijke tweekamp leveren. Net zolang tot het onfortuinlijke dier aan zijn opengereten wonden en doorboord met vlijmscherpe spiesen aan zijn lijdensweg bezwijkt.

Maar dat is voor de matador bijzaak, want alles is beter dan een dier in de bio-industrie. Dit is een erg goedkoop argument, hij zou zich kapot moeten schamen. Anno 2018 moet aan het doodmartelen van dieren in heel Europa een eind komen.

Rob Koelewijn, Lisse