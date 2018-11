Yolanda heeft COPD: ’Ademhalen is topsport’

COPD wordt veroorzaakt door ongezonde lucht die voortdurend in de longen komt bij het ademen, zoals door (mee-)roken en luchtvervuiling. Een belangrijke reden voor de toename van het aantal mensen met COPD de komende tijd is dat de schadelijke gevolgen van roken zich vaak pas na jaren openbaren.

Yolanda weet al 12 jaar dat zij COPD heeft. “Er is nooit meer een dag zonder COPD. Ik werkte heel erg graag, had een superfijne baan. Die ben ik kwijt. Ik kan het niet meer. Gewoon ademhalen is voor mij al topsport.”

Ook uit bed komen is voor Yolanda een hele klus: “Douchen gaat nog wel, maar het afdrogen kost me ongelooflijke veel energie.” Een stukje lopen met de hond kan ze alleen als Yolanda elke 20 meter pauzeert: “Ik ben de hele dag benauwd. Boodschappen doen, is een verzoeking. Als iemand parfum opheeft, kan ik bijna geen adem meer halen. Ook van de geur van wasverzachter kan ik het erg benauwd krijgen. Die geur ruik je heel lang in iemands kleren.”

Andere huishoudelijke werkzaamheden, zoals haar huis stofzuigen, is voor Yolanda een huzarenklus: “Ik doe het in drie delen. Eerst de voorkamer, dan op adem komen en dan de achterkamer. Dan weer pauze en dan de keuken.”

Yolanda was vroeger een echte workaholic: “Ik was dol op mijn baan als teamleider bij een woningbouwcorporatie. Werkte zestig uur per week. Ook toen ik daarna mijn eigen bedrijf kreeg – ik adviseerde coöperaties hoe om te gaan met mensen met huurachterstand om ontruiming te voorkomen – werkte ik lange dagen. Soms had ik het zo benauwd dat ik op weg naar een klant mijn auto aan de kant van de weg moest zetten."

"Omdat ik zo vaak longontstekingen had en een blaffende hoest, raadde een collega mij aan om eens naar een arts te gaan. Daar werd vastgesteld dat ik longemfyseem heb (een longziekte die valt onder COPD, red.). Ik heb fulltime doorgewerkt totdat het echt niet meer ging, totdat mijn longarts zei dat ik moest revalideren en zelfs nog daarna. Toen zei mijn opdrachtgever dat ik maar eens naar huis moest gaan. Ik dacht: ik blijf zes weken thuis en ga dan weer aan het werk. Maar eenmaal thuis kwam pas het besef dat dat niet meer gaat. Ik heb nog maar 33% longinhoud. Accepteren dat ik niet meer kan werken, vind ik heel moeilijk, ik ben er nog mee bezig.”

“Inmiddels is er veel meer bekend over het ontstaan van longemfyseem. Dat je bijvoorbeeld al een bepaalde intolerantie opbouwt in je jeugd. Dat is in mijn geval wel verklaarbaar met een leraar die voor de klas stond te roken en ouders die er allebei vrolijk op los paften, ook in de auto tijdens lange ritten. Zelf heb ik ook gerookt. Ik ben daar vrij lang mee doorgegaan. Ik ben nu pas zes jaar helemaal gestopt met die vieze gewoonte.”

“Een longarts zei laatst tegen mij: ‘Mensen die zo'n ernstige longaandoening hebben als jij, daarvan leeft de helft over 5 jaar niet meer,’ wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik daarbij hoor. Dat zijn gedachten die ik moet loslaten. Ik hoop nog dat er een longverkleinende operatie mogelijk is, waarbij het aangetaste deel van de longen wordt afgesloten, of een longtransplantatie.”

“Ik heb nog voldoende plannen voor de toekomst. Ben gestart met een moestuin waarin ik, met de nodige hulp, geneeskrachtige planten verbouw waar ik crèmes en olie van maak. Dat geeft mij veel voldoening. In de toekomst zou ik graag natuurkundig therapeut worden.”

