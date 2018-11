Afgelegen stam doodt Amerikaanse evangelist

Dat contact is er in het verleden wel sporadisch geweest, maar het was vrijwel zonder uitzondering onvriendelijk van aard. Bezoekers werden doorgaans met speren en pijlen uit bogen ontvangen. Zo moest in de jaren ’70 een expeditie onder leiding van de Duitse ontdekkingsreiziger Heinrich Harrer afgeblazen worden, toen een van de expeditieleden een pijl in zijn dijbeen kreeg.

Antroplogen

Indiase antropologen wisten begin jaren ’90 van de vorige eeuw vriendschappelijk contact te leggen, maar uiteindelijk is besloten om de bewoners van het eiland met rust te laten. De schok van de ’moderne samenleving’ zou te groot voor hen zijn en er was een groot risico dat ze besmet zouden worden met ziektes waartegen ze geen weerstand hadden. Daarom is het eiland tot verboden gebied verklaard.

John Allen Chau trok zich echter niets van het bezoekverbod aan. Vorige week charterde deze 27-jarige Amerikaan enkele vissers die hem illegaal hebben overgevaren naar Noord-Sentineleiland. De Andaman Sheekha schrijft dat Chau het eiland al enkele malen eerder zou hebben bezocht. De Amerikaan was volgens deze plaatselijke krant een missionaris die de Noord-Sentinelezen de blijde boodschap wilde brengen.

Stoffelijk overschot

Daar zaten de eilandbewoners blijkbaar niet op te wachten. Toen de vissers deze week terugkwamen om Chau op te halen, zagen ze zijn stoffelijk overschot op het strand liggen. Omdat ze niet in de buurt van het eiland durfden te komen, is onduidelijk wat de omstandigheden van zijn dood zijn geweest.

Formeel zullen de Indiase autoriteiten een moordzaak beginnen tegen de bewoners van Noord-Sentineleiland, maar in de praktijk zal er van vervolging niets terechtkomen. De vissers, zeven in totaal, die Chau naar het eiland hebben gebracht, zijn gearresteerd.

Omdat er amper contact met hen is geweest, is er weinig bekend over de bewoners van Noord-Sentineleiland. Het zijn jager-verzamelaars die wat betreft hun ontwikkeling nooit uit de steentijd zijn gekomen. Ze doen niet aan landbouw en vermoedelijk kunnen ze geen vuur maken. Hun aantal is beperkt: waarschijnlijk wonen er slechts enkele tientallen mensen op het eiland.