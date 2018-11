Ex-gangster schrijft over onderwereld en wordt direct na boekpresentatie geliquideerd

Yasar maakte deel uit de Deense gang Los Guerreros. Ⓒ REUTERS

KOPENHAGEN - Een Deense ex-gangster is direct na de presentatie van zijn boek over de onderwereld geliquideerd. Nedim Yasar (31) deed een boekje open over het reilen en zeilen onder Deense gangsters en werd na de lancering van zijn boek Rødder (Roots) onder vuur genomen. Hij overleed later in een ziekenhuis. De schutter is voortvluchtig.