’Overheid zelf schuld aan tekort’

Door contraproductieve bezuinigingen waardoor talloze werknemers zijn vertrokken en veel kennis en expertise verloren ging, die nu elders worden ingezet. Bijvoorbeeld de leegloop uit de zorgsector, de leegloop bij onderwijs, bij de belastingdienst, defensie, politie...

En van wie velen een verstandige overstap naar banen in het bedrijfsleven hebben gemaakt. Personeel dat voorgoed verloren is en nooit meer in de ’overheidsbaantjes’ zal terugkeren. Daar komen de tekorten dus vandaan.

En wat dacht u van de volstrekt mislukte flexwet van de wereldvreemde mijnheer Asscher? Dat is wat er eigenlijk zo triest aan is. De kabinetten Rutte inclusief het stuntelkabinet Rutte III hebben er niets anders van gebakken dan een totaal ontwrichte sociaal-maatschappelijk infrastructuur.

En dat is bepaald geen overdrijving, want met de symptomen daarvan worden we nu dagelijks, waar je ook bent, geconfronteerd. Op velerlei terreinen. Dat is Nederland anno 2018.

Het thuishonk van politiek amateurisme.

R. Vermeer