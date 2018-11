Na één dag werken recht op Nederlandse ww

Dat wil althans de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement.

Deze commissie stemde dinsdag over een rapport voor de coördinatie van sociale zekerheidssystemen. Hierin worden de regels aangepast voor burgers op het gebied van grensoverschrijdende sociale zekerheid.

Nu is het nog zo dat iemand iets meer dan zes maanden in Nederland moet hebben gewerkt voordat hij recht heeft op een ww-uitkering. De opgebouwde rechten uit een ander land kunnen pas dan meegenomen worden.

De vrees bij Nederland is dat ’welvaartstoerisme’ in de hand wordt gewerkt, bijvoorbeeld vanuit Oost-Europa richting het westen waar de niveaus van de uitkeringen een stuk hoger liggen. Iemand die bijvoorbeeld twintig jaar in Bulgarije heeft gewerkt en daarna één dag in Nederland, zou een ww-uitkering op Nederlands niveau kunnen krijgen.

VVD en CDA zijn daarom fel tegen de plannen. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers noemt de plannen ’onacceptabel’. „Als CDA vinden we dat er op zijn minst een fatsoenlijke binding moet zijn tussen de werknemer en het land waar hij of zij werkt. En dat deze werknemer ook voor een redelijke periode, bijvoorbeeld zes maanden, moet hebben bijgedragen aan het sociale zekerheidssysteem in een land.”

Lenaers wijst op de recente ophef over de Poolse ww-fraude. „Met die zaak nog in het achterhoofd is het van groot belang dat we risico’s op dit soort fraude indammen, in plaats van vergroten.”

Zijn VVD-collega Caroline Nagtegaal is ook verbolgen over de plannen. „Dit voorstel nodigt uit om een maandje in Nederland te komen werken en daarna een uitkering op te strijken. Ik wil dat niet en doe mijn best om het van tafel te krijgen. De komende weken worden doorslaggevend”, stelt de liberale Europarlementariër.

De stemming in de commissie van het Europees Parlement betekent nog niet dat de plannen doorgaan. Mogelijk wordt er ook nog door het hele parlement over gestemd, maar dat is nog niet duidelijk. Daarna moeten ook de lidstaten nog akkoord gaan, waar veel kritiek is op de plannen. Maar Nederland zal flink moeten lobbyen bij gelijkgestemde landen om genoeg steun te vergaren om de voornemens te blokkeren.

De lidstaten gingen eerder uit van een maand werken voordat er recht op ww is, iets waar Nederland fel tegen was. Met een parlementspositie van een dag, is het niet waarschijnlijk dat Nederland de grens uiteindelijk op zes maanden kan houden.

