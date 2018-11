Bende recyclet en maakt condooms in vieze werkplaatsen

De bende verkocht de nagemaakte voorbehoedsmiddelen onder meer aan supermarkten en hotels. De criminelen produceerden de illegale waren in geïmproviseerde werkplaatsen in landelijke gebieden in provincies Henan en Hubei. De politie denkt voor omgerekend 6,3 miljoen euro aan condooms in beslag te hebben genomen.

Condooms worden in China massaal nagemaakt. Een productmanager van een condoomproducent in Peking zegt volgens de krant South China Morning Post dat legale voorbehoedsmiddelen op steriele wijze worden geproduceerd en testen moet ondergaan. Illegale condooms zouden vaak worden gemaakt in vieze werkplaatsen en daar worden blootgesteld aan allerlei bacteriën en schimmels. Soms zouden zelfs gebruikte voorbehoedsmiddelen worden gerecycled.