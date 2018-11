Gruwel in slachthuis: vee vol water gepompt om slachtgewicht te verhogen

Een undercoverjournalist had beelden gemaakt van vee in het slachthuis, dat veel goedkoper was dan de concurrentie. Het bedrijf bleek dieren via tubes in hun neusgaten langzaam vol water te pompen. Dat proces nam uren in beslag. Het vee werd vervolgens geslacht voor verkoop in de nabijgelegen stad Nanjing.

Medewerkers van het slachthuis erkenden tegenover de verslaggever dat de behandeling van de dieren wreed was, maar volgens de bedrijfsleider ging het om een „pijnloos” proces. Dat leidde tot boze reacties op sociale media, waar meerdere mensen oordeelden dat de man zelf vol water gepompt zou moeten worden.