Kim Jong-un voert oorlog met eigen top: ’Grote crisis’

Kim Jong-un neemt stevige maatregelen en geeft buitenlandse analisten genoeg aanwijzingen om conclusies te trekken. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De bom is gebarsten in Noord-Korea. Kim Jong-un lijkt meerdere hooggeplaatste ambtenaren te hebben ontslagen vanwege falend beleid rond de coronacrisis, die volgens de grote leider ’zware consequenties’ heeft voor het vaderland. Laat Kim met deze onthulling in zijn kaarten kijken?