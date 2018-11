Shirin Musa: Vrouwenbesnijdenis ook in Nederland groeiend probleem

Vorige week nog werd bekend dat in Tanzania in één nacht tijd ruim 400 meisjes waren besneden. "Verschrikkelijk natuurlijk", vindt de geboren Pakistaanse. "Maar het wrange is dat de Nederlandse overheid jaarlijks miljoenen euro's besteedt om onder meer genitale verminking in het buitenland tegen te gaan, terwijl er niets gedaan wordt voor Nederlandse vrouwen die dit meemaken. Voor mij zijn alle vrouwenlichamen even belangrijk, ongeacht waar iemand is geboren. Maar ik wil dat mensen bewust worden gemaakt dat dit ook hier een groeiend probleem is."

HANDHAVING

Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden, er staat een maximumstraf op van twaalf jaar. Handhaving ontbreekt echter. Volgens officiële cijfers wordt jaarlijks 'slechts' een vijftigtal meisjes genitaal verminkt, maar waarschijnlijk liggen de werkelijke aantallen vele malen hoger.

Volgens schattingen van GGD Haaglanden zijn er alleen al in de regio Den Haag 5000 meisjes die zijn besneden of dat risico lopen, en landelijk zelfs 29.000. Musa: "Omdat het vaak in familiekringen gebeurt, lopen veel vrouwen er niet mee te koop. Velen hebben er ook mee leren leven. Maar via maatschappelijk werkers en politie horen we dat het steeds vaker voorkomt in Nederland."

BESNIJDENIS

Onlangs deed Femmes for Freedom aangifte tegen de Haagse As-Soennah Moskee, die in een online cursus schrijft dat vrouwenbesnijdenis niet verplicht is, maar wel aanbevolen.

Het maakt Musa, zelf moslima, woedend. "De indruk wordt gewekt dat dit uit naam van de religie is, terwijl dat niet klopt. Ik heb nog nooit iemand in de moslimgemeenschap hierover horen prediken, het staat niet in de Koran en de profeet Mohammed liet zijn dochters ook niet besnijden.

AANZET TOT GEWELD

En in de Marokkaanse gemeenschap komt dit gebruik van oudsher helemaal niet voor. We vinden deze ontwikkeling dus heel zorgelijk. De mannen brengen het als een islamitische traditie, maar het is een aanzet tot geweld. Een gruwelijke manier om de macht van de man over de vrouw in stand te houden."

Ze zegt alle juridische middelen uit de kast te trekken om ervoor te zorgen dat de moskee ophoudt met het aanzetten tot geweld. "We gaan via het bestuursrecht kijken of de moskee (tijdelijk) gesloten kan worden. Ook stappen we naar het College voor de Rechten van de Mens."

HERSTELOPERATIE

De rechtszaak kost echter veel geld. Geld dat Femmes for Freedom, die geen structurele overheidssubsidie krijgt en dus afhankelijk is van particuliere giften, niet heeft. Daarom roept de stichting nu de hulp van het volk in door een crowdfundingsactie te starten. "Als iedereen 1 euro bijdraagt, kunnen we heel veel doen om deze ernstige verminkingen te voorkomen. Het gaat tenslotte om onze eigen vrouwen en meisjes!"

De stichting oefent al jarenlang druk uit op de politiek om hersteloperaties na besnijdenis in het basispakket van de zorgverzekeraars te krijgen. Nu kost zo'n operatie nog 1376 euro. In 2014 is het door toenmalig minister Schippers toegezegd, maar tot nog toe zonder resultaat. PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen heeft er in een motie voor gepleit dat dit in 2019 alsnog wordt doorgevoerd.

SEKSUALITEIT

Musa: "We moeten nu aan de noodrem trekken, want besneden vrouwen hebben problemen met lopen, zitten, plassen, menstrueren, seksualiteit en vruchtbaarheid." De organisatie zet zich behalve voor vrouwenrechten, ook in tegen huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en polygamie.

Het steekt Musa dat ze, ondanks al hun succesvolle lobbywerk, niet worden gevraagd om met de overheid mee te praten over oplossingen. "In tegenstelling tot religieuze partijen en imams - die juist de veroorzakers zijn. Daar gaan ze wel mee om de tafel. "Dan denk ik: 'Ben ik nu gek? Wij zijn de doelgroep!'"