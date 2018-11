Haags torenrestaurant is shisha ’broeinest’

„Bewoners hebben het gevoel dat wetteloosheid regeert”, aldus raadslid Nino Davituliani, die constateert dat handhaving vanwege de locatie - hoog in de lucht - extra lastig is.

„Bewoners worden knettergek van de overlast en zien veel ongure types”, aldus Davituliani, die schriftelijke vragen aankondigt. „De zaak presenteert zichzelf als restaurant, maar is wel dikwijls open tot 5 uur ’s ochtends. Dit restaurant lijkt eerder een criminogene shisha lounge.”

Wel is recent door de gemeente een exploitatievergunning voor een jaar afgegeven onder strikte voorwaarden, zoals een portier na 21.00 uur. Na toetsing op de wet BIBOB bleek toen niet dat er sprake was van financiering met ’zwart geld’. Structurele overlast van het restaurant aan de Jan van Riebeekstraat kon ook niet worden vastgesteld, maar gezien de klachtenstroom werd wel intensieve monitoring aangekondigd. Bedrijfsleider Hamza Ipek van Zirve Restaurant wilde gisteren niet reageren.

Maar volgens verschillende bewoners is de situatie verschrikkelijk.

„Voorheen zat er een echt restaurant met een eigen parkeerruimte wat nu een fietsenstalling is geworden”, stelt Davituliani. „Er was niets aan de hand. Tegenwoordig rijden er tientallen auto’s, met vaak buitenlandse kentekens met name in de avond. Vaak rijden ze met piepende banden en veel te hard weg. Dit gaat regelmatig gepaard met veel te luide muziek en uiterst intimiderend gedrag. Volstrekt onacceptabel. Ik maak me zorgen over de handhavingscapaciteit, want hier zijn zaken aantoonbaar niet in de haak.”

Dat gevoel heeft ook een bewoner. „Een gekkenhuis. Er wordt midden in de nacht keihard gepraat, gelachen en geschreeuwd. Ze houden totaal geen rekening met ons.” Regelmatig treffen bewoners lege drugszakjes en slagroompatronen aan. De bewoners zijn wel wat gewend, zo vlakbij Den Haag Centraal, maar zien het restaurant als de bron van ellende.

„Het woongenot is voor 70 procent naar de knoppen”, verzucht een bewoonster. „Het maakt ons bang. De speciale lift naar het restaurant werkt ook niet naar behoren, maar de situatie blijft.”

De horecagelegenheid in de 77 meter hoge toren uit 1987 is vanaf de bouw omstreden. Toenmalig wethouder Adri Duivesteijn creëerde een rel toen hij op eigen houtje opdracht gaf tot bouw van het restaurant op de toren met sociale woningbouwappartementen. Het Chinees/Kantonese restaurant Sapphire Tower zat er tot zo’n acht jaar geleden zonder problemen.