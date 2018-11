’Vijftigplus weggepest’

U past niet in ons profiel is meestal het antwoord op de sollicitaties. En, als je alsnog wordt aangenomen met een proefcontract van 1 maand, tegen inlevering van 60% of meer van je laatste salaris, je ervaring als oudere wilt delen met jongeren, dan wordt je weggepest door hen. Ze zien hun baan in gevaar komen.

Frits Handgraaf, Volendam