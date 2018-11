Rioolstank leidde tot ontruiming in Woudenberg

„Daardoor werd de concentratie veel lager en had niemand er meer last van.” Negen mensen hadden last van klachten als misselijkheid en duizeligheid. Ze zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. „Door wat frisse lucht voelden ze zich al snel beter”, aldus de woordvoerster.

Wat precies de oorzaak was van de doordringende geur is nog niet duidelijk. Na het wegzuigen van de lucht was het probleem verholpen. Iedereen kon weer naar huis en de bedrijven, waaronder een sportschool en een supermarkt, mochten weer open. Bewoners bij wie de geur nog in huis hangt, krijgen het advies om goed te ventileren en bijvoorbeeld wc’s en gootstenen door te spoelen.