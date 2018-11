May op Brexittop na vergadering EU-leiders

Theresa May. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De Britse premier Theresa May mag zondag in Brussel de handen komen schudden van haar nu nog EU-collega’s nadat die onderling het onderhandelde Brexitakkoord hebben afgestempeld. May wordt om 11.00 uur verwacht in het Europagebouw waar de speciale Brexittop wordt gehouden. De 27 EU-regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte, beginnen om 10.00 uur met hun vergadering.