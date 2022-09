Canadese geheime dienst in opspraak: spion ronselde meisjes voor IS

Buitenland

Bestelwagen rijdt in Brussel in op terras, dreigingsniveau verhoogd

In het centrum van Brussel is een lichtkleurige bestelwagen vrijdagmiddag net voor 13.00 uur ingereden op een terras. Daarbij zijn zes mensen lichtgewond geraakt. De bestuurder was na de aanrijding gevlucht en is inmiddels opgepakt in Antwerpen. Over zijn motief is nog niets bekend.