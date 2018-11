Proefschrift schrijven in Dubai draait uit op levenslang voor Matthew (31)

Matthew Hedges (31) werd op 5 mei, vlak voor zijn vlucht naar huis, gearresteerd op de luchthaven van Dubai. Vervolgens zat hij ruim vijf maanden in eenzame opsluiting. Hedges schreef naar eigen zeggen een scriptie over de invloed van de ’Arabische lente’ op het buitenlandbeleid van de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn vrouw Daniela Tejada is radeloos: „Matthew is de integriteit zelve. Hij heeft een volledig schoon blazoen”, zei ze eerder in Britse media.

Een rechtbank oordeelde dinsdag dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ’spionage voor Groot-Brittannië’, meldt de BBC. Hedges heeft dertig dagen om in beroep te gaan. Hij kreeg het vonnis te horen tijdens een zitting die ’nauwelijks langer duurde dan vijf minuten’, aldus een woordvoerder van zijn familie. Ook was zijn advocaat niet bij de zitting aanwezig.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt heeft recentelijk zijn zorgen over de zaak uitgesproken. Hij staat in direct contact met zijn collega in de VAE.