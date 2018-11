Kankerpatiënten Slotervaart naar AVL

,,Voor ons staat het continueren van de zorg van alle MC Slotervaart-oncologiepatiënten voorop en we zijn heel blij voor deze patiënten dat aan de onzekere periode nu een einde komt'', zegt Emile Voest, medisch directeur van het Antoni van Leeuwenhoek.

Het ziekenhuis is ook in gesprek met medewerkers van MC Slotervaart om te kijken of zij daar kunnen komen werken.

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, wat in samenwerking met MC Slotervaart werd gedaan, wordt nu volledig in het Antoni van Leeuwenhoek uitgevoerd.

Het MC Slotervaart laat weten dat voor alle patiëntengroepen uit het ziekenhuis bekend is bij welke instelling de zorg kan worden voortgezet. Patiënten ontvangen hier de komende dagen een brief over. Poliklinieken van MC Slotervaart blijven de komende weken voor zover nodig open.