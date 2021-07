Griekse dorpen ontruimd om bosbranden: marine in actie

De snelweg tussen het schiereiland en het vasteland van Griekenland is afgesloten, ziekenhuizen staan klaar om gewonden op te vangen. De kustwacht bracht vijftien mensen uit het kustgebied in veiligheid en ruim honderd kinderen werden geëvacueerd uit een kamp aan zee, melden plaatselijke media. De marine patrouilleert voor de kust om zo nodig mensen die door het vuur in het nauw komen uit het gebied te halen.

Griekse brandweerlui in actie in Labiri. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De brand woedt al sinds woensdag. Eerder deze week greep het vuur ook al om zich heen ten noorden van Athene. Daar gingen huizen in vlammen op, maar vielen geen gewonden.

Hittegolf

Griekenland kampt met een volgens meteorologen ’historische hittegolf’. Er wordt rekening mee gehouden dat de temperatuur dit weekend en komende week lokaal oploopt tot 46 graden. Het einde van de extreme hitte is nog niet in zicht. De hoge temperaturen kunnen volgens sommige schattingen twee weken aanhouden.

Ook elders in Zuid-Europa is het bloedheet en zijn branden uitgebroken. In vooral het zuiden van Italië moesten brandweerlieden de afgelopen 24 uur honderden keren uitrukken. Vooral het eiland Sicilië heeft met natuurbranden te kampen, nadat een week geleden Sardinië ook al werd getroffen door een grote bosbrand.

Bij hevige branden in Turkije vielen zes doden. In zuidelijke gebieden aan de Middellandse Zee moesten hotels worden ontruimd. Toeristen zijn soms met boten in veiligheid gebracht.

