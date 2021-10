Premium Het beste van De Telegraaf

Celstraf na gruwelijk uitgaansgeweld tegen Bussumer (17): ’Ouders herkenden hem niet meer in ziekenhuis’

Door Anke Sprakel Kopieer naar clipboard

BUSSUM - De rechtbank Lelystad heeft de 20-jarige Amsterdammer Boris H. die in de nacht van 1 augustus vorig jaar op de Kloosterweg in Bussum een jonge Bussumer zwaar mishandelde, veroordeeld voor poging tot doodslag. De Amsterdammer moet twee jaar de cel in.