’Pater familias’ Greg R. al decennialang in beeld bij politie

AMSTERDAM - De vannacht gearresteerde Greg R. – volgens justitie een van de leiders van de vanochtend opgerolde motorclub Caloh Wagoh – is al decennialang bij politie in beeld als een belangrijk kopstuk van de Amsterdamse onderwereld. Hij werd berecht in Napels, had contacten in Colombia en kon zelfs via de reclassering een villa van Katja Schuurman regelen voor een handlanger.