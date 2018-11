Burgemeester Lelystad wil SEH terug

Ze denkt dat daar wel degelijk voldoende personeel voor te vinden moet zijn. Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) liet de Tweede Kamer gisteren nog weten dat hij er een hard hoofd in heeft dat Lelystad een volwaardige spoedeisende hulp krijgt. Ook de terugkeer van acute verloskunde ziet hij niet snel gebeuren. Personeelstekorten zouden dat dwarsbomen.

Adema is als burgemeester nauw betrokken bij de situatie. De partijgenote van minister Bruins heeft volgens haar een punt dat er momenteel een schreeuwend tekort is aan kinderartsen, waardoor een afdeling voor acute kraamzorg moeilijk blijft. Voor het opzetten van een volwaardige spoedeisende hulp is volgens Adema wel voldoende personeel. Ze vindt dan ook dat dat bij een overname van het failliete ziekenhuis geregeld moet worden.

De medische staf van het ziekenhuis heeft intussen laten weten dat zij denken dat er ook voldoende personeel te vinden moet zijn voor acute kraamzorg. Vanmiddag debatteert de Kamer met Bruins over de kwestie.

Niet alle spoedeisende hulp dreigt uit Lelystad te verdwijnen. Overdag en ’s avonds kunnen bewoners er nog wel terecht voor kleinere verwondingen, zoals snijwonden en niet complexe botbreuken. ’s Nachts moeten ze daarvoor naar ziekenhuizen in de buurt.

Bij hartaanvallen en andere ernstige gevallen moeten bewoners te allen tijde naar andere ziekenhuizen worden gebracht, bijvoorbeeld in Almere en Harderwijk. Deze ziekenhuizen zijn bepaald niet om de hoek. Hoewel de situatie allesbehalve ideaal is, valt het wel binnen de normen. Patiënten moeten binnen 45 minuten in omliggende ziekenhuizen kunnen zijn. Dat is de maximale rijtijd die daarvoor geldt.

Veel poliklinieken van het failliete ziekenhuis kunnen blijven. Deze afdelingen zullen zoals het er nu naar uitziet worden overgenomen door het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal.