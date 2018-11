’Ministeries lijken op boevennesten’

Vooral senior-medewerkers moeten onwelgevallige conclusies veranderen, sjoemelen met inhuur van personeel of zelfs strafbare feiten veranderen, meldt vakbond FNV Overheid na een peiling onder bijna 1400 leden.

,,Dit is heel ernstig, zeker omdat die mensen een voorbeeldfunctie hebben’’, zegt VVD-Kamerlid Middendorp. De liberaal rekent erop dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zorgvuldig uitzoekt wat er aan de hand is. ,,De zaken die nu in het FNV onderzoek naar voren worden gebracht, raken het functioneren van het overheidsapparaat.’’ Volgens PVV-Kamerlid Markuszower ’lijken ministeries inmiddels meer op boevennesten’.

Hij eist onderzoek door een onafhankelijke instantie en strafrechtelijke vervolging van leidinggevenden die druk uitoefenden op ondergeschikten. ,,Het verbaast me niet dat ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) dit niet wisten, ze zitten er niet goed bovenop. Juist daarom is onafhankelijk onderzoek zo belangrijk.’’

CDA’er Van der Molen eist een debat met minister Ollongren over het onderwerp, maar hij krijgt voor dat voorstel geen steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

’Leidinggevenden moeten weg’

SP-Kamerlid Van Raak noemt het ’buitengewoon ernstig’ omdat het rapport ’de integriteit van het bestuur raakt’. PvdA-Kamerlid Kuiken vindt het niet kunnen dat het uitgerekend bij de overheid fout gaat. ,,Juist van de overheid en mensen die er werken moet je er zeker van zijn dat zij hun werk integer doen.’’ Volgens Kuiken horen leidinggevenden die hun werknemers dwingen in strijd met wetten en regels te handelen ’niet bij de overheid thuis’. ,,Minister Ollongren moet actie ondernemen. Dit moet tot de bodem worden uitgezocht.’’

Ollongren zegt in een reactie in gesprek te gaan met bonden. ,,Dit is verontrustend en het wijkt af van ons beeld. We moeten daar iets mee.’’