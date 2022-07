Nog steeds 47 graden in hitteflat Groningen: ’Ik ga naast het toilet slapen’

Premium Binnenland

Zuid-Holland boos op De Jonge om ’politieke keuze’: veel meer woningbouw

De Provincie Zuid-Holland is boos dat het meer woningen moet gaan bouwen dan zelf bedacht omdat de verhoogde ambitie een politieke keuze is en niet gebaseerd is op de daadwerkelijke behoefte. Daarnaast zijn de randvoorwaarden nog niet ingevuld, waardoor het onhaalbaar is.