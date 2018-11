Celstraf voor nepslachtoffer flatbrand Londen

Nabestaanden van het drama dat zich in 2017 voltrok in de Grenfelltoren in Londen. Ⓒ EPA

LONDEN - Een Britse man die profiteerde van de rampzalige brand in de Londense Grenfelltoren, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De 38-jarige Sharife Elouahabi loog dat familieleden waren omgekomen in de flat en wist de hand te leggen op geld dat voor echte slachtoffers was bedoeld, berichten Britse media.