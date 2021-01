Urk verandert in oorlogszone: Politie vlucht voor vuurwerk

Daarmee komt de onrust op het voormalige visserseiland, na maanden van eerdere zaterdagavondse ongeregeldheden, tot een voorlopig hoogtepunt. De politie heeft de situatie geheel niet onder controle en daarmee is de sfeer in het havengebied uiterst gespannen.

Eén demonstrant is gearresteerd en werd belaagd door een fel bijtende politiehond. Schreeuwend van de pijn werd de jonge Urker afgevoerd. Het is één van de vele aanhoudingen die al zijn verricht.

De botsing met de reljeugd gaat er hard aan toe. Politieagenten slaan op de vlucht als er met zwaar vuurwerk op ze wordt gegooid. Tegelijkertijd schieten demonstranten dorpshuizen binnen zodra de agenten charges uitvoeren.

Op filmbeelden op sociale media is te zien hoe jongeren na 21.00 zaterdagavond de deur van de GGD-testlocatie intrappen. Daarna breekt er brand uit. Testen op het coronavirus zullen er voorlopig niet meer worden uitgevoerd, want het onderkomen is volledig verwoest.

De conservatieve dorpsgemeenschap reageerde eerder al afkeurend op de steeds terugkerende onlusten. ,,Het is pure baldadigheid”, stelde een kerkganger op een zondagmorgen tegen de Telegraaf. Als redenen werden toen het vuurwerkverbod en verveling aangedragen. Nu is het de avondklok.

Burgemeester Cees van den Bos waarschuwde al eerder dat ‘het imago’ van Urk ‘te grabbel’ is gegooid door de reljeugd. ,,Met elkaar moeten we dit gedrag radicaal afkeuren”, stelde hij eind november nog op Twitter. Toen de rellen doorgingen verzuchtte hij in december: ,,Dit is Urk niet meer.”

De ME en Marechaussee zijn opgeroepen en onderweg om een einde te maken aan de ongeregeldheden. Een politiehelikopter draait al tijden rondjes boven het Flevolandse dorp.