Pas op: falende accu’s in drones

Het betreft drones met de DJI accu TB50 of TB55, waaronder de DJI Matrice 200 serie en de DJI Inspire 2. De ILT adviseert eigenaren drones met deze batterijen niet te gebruiken of bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht te nemen tijdens het vliegen. Op de website van de toezichthouder is hierover informatie te vinden.

Naast beroepsvliegers zijn er naar schatting 100.000 recreatieve gebruikers in Nederland. De ILT beraadt zich met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op eventuele maatregelen.